Neu-Ulm

vor 26 Min.

Kultur-Casino sorgt im Sommer wieder für Programm in "Pauls Biergarten"

Plus Der Verein Kultur-Casino, 2020 gegründet, möchte mit Musik, Kabarett und Kunst in den Neu-Ulmer Biergarten an der Donau locken. Am 10. Juni geht es los.

Von Veronika Lintner

Im Biergarten ein Bier genießen - und als Zugabe Musik, Kunst, Kabarett. Das alles ist jetzt wieder möglich. Der „Soundgarten“ am Ulmer Roxy öffnet in dieser Woche, und verspricht ab Juli viel Pop- und Rockbeschallung. Auch der Club „Gleis 44“ bespielt seinen „Gleisgarten“ schon. Und in Neu-Ulm? In „Paul’s Biergarten“, auf dem ehemaligen Barfüßer-Gelände, stehen die Liegestühle schon aufgeklappt und sitzbereit, in der sandigen Strandbar-Ecke, neben dem alten Offizierscasino-Gebäude. Karin Probst und Stephan Keppler testen schon einmal den Sitz-Komfort. Hier, in diesem Winkel, soll bald Musik spielen. Und noch mehr ist geplant. Probst und Keppler, Mitglieder im Vorstand des Vereins Kultur-Casino, haben mit einem kleinen Team ein Programm auf die Beine gestellt. Wie schon im ersten Corona-Sommer, 2020. Am Donnerstag, 10. Juni, fällt das Startsignal.

