Neu-Ulm

vor 22 Min.

Lärm an der Adenauerbrücke: Neu-Ulmer Bürger reichen Petition ein

Plus Anwohner hoffen, dass mit dem Neubau der Adenauerbrücke in Neu-Ulm mehr für den Lärmschutz getan werde. Sie haben sich mit einer Petition an den Stadtrat gewandt.

Von Michael Ruddigkeit

Die Adenauerbrücke ist einer der meistbefahrenen Knotenpunkte in Neu-Ulm. Und laut einer Prognose des Staatlichen Bauamts Krumbach wird der Verkehr in den nächsten Jahren auf mehr als 100.000 Fahrzeuge pro Tag zunehmen. Anwohner hoffen deshalb, dass mit dem Neubau der Brücke der Lärmschutz verbessert werde. Bürger haben dazu eine Petition an den Neu-Ulmer Stadtrat eingereicht.

