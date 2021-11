Neu-Ulm-Ludwigsfeld

vor 48 Min.

Kinder der Erich-Kästner-Grundschule tauchen in virtuelle Welten ein

An der Erich-Kästner-Grundschule in Ludwigsfeld erschaffen Schülerinnen und Schüler eigene virtuelle Welten.

Plus Die Klasse 4c der Schule in Ludwigsfeld experimentiert mit digitalen Objekten und Simulationen. Was die Schülerinnen und Schüler dabei lernen.

Von Dagmar Hub

Carlotta erklärt ihre Welt. Ihre virtuelle Welt, die sie mit ihrem Klassenkameraden Moritz gemeinsam auf einem Merge Cube geschaffen hat. Jede der sechs Flächen des holografischen Würfels ist eine kleine Welt für sich, und Carlotta weiß genau, in welcher der virtuellen Welten sie am liebsten selbst einmal wäre: in der, in der sie und Moritz ein Kamel nach langer Zeit des Hungers endlich Futter finden lassen.

