Luftreiniger im Kreis Neu-Ulm: Trödelei bei Schulen ist peinlich

Plus Das neue Schuljahr kommt nicht gerade überraschend, doch noch immer fehlen Luftfilter zum Schutz vor Corona-Infektionen. Dabei hätte es gute Vorbilder gegeben.

Es ist ja nicht so, dass plötzlich alles überraschend kommt. Dass im September ein neues Schuljahr beginnt, steht schon etwas länger fest. Und dass es keine Garantie gibt, dass dann alle Pandemie-Risiken überwunden sein werden, mahnen Mediziner schon länger. Dass erst jetzt die Planungen für Schutzvorkehrungen in den Klassenzimmern beginnen, ist schlicht peinlich. Dabei hätte es gute Vorbilder gegeben.