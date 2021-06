Neu-Ulm

vor 14 Min.

MAN- und Daimler-Mitarbeiter in Neu-Ulm fordern vier Prozent mehr Lohn

Vier ausgestreckte Finger, vier Prozent mehr Lohn: Die Angestellten von MAN und Daimler treffen sich in Neu-Ulm zu einer Aktion anlässlich der Tarifverhandlungen im Kfz-Gewerbe.

Plus Beschäftigte von MAN und Daimler treffen sich in Neu-Ulm zu einer gemeinsamen Aktion wegen der Tarifverhandlungen im Kfz-Gewerbe. Drohen Warnstreiks?

Von Quirin Hönig

Etwa 40 Beschäftigte von MAN und Daimler haben sich auf dem MAN-Gelände in Neu-Ulm versammelt. "Der große Kuchen gehört uns", rufen sie und: "Ohne uns geht nichts." Coronakonform mit Masken stehen sie in der Mittagssonne. "Einen Gang hochschalten", steht auf dem Banner, das zwischen zwei Bussen der beiden Firmen gespannt ist. Es ist eine gemeinsame Aktion der Angestellten zu den aktuell laufenden Tarifverhandlungen zwischen der IG Metall und Arbeitgebern im Kraftfahrzeuggewerbe in Bayern.

