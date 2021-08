Neu-Ulm

vor 49 Min.

Magirus-Museum öffnet wieder: Diese 360-Grad-Tour zeigt die Feuerwehr-Schätze

Im Magirus-Iveco-Museum in Neu-Ulm haben die Vereinsmitglieder in den vergangenen Monaten viel gearbeitet. Am Sonntag ist dort Tag der offenen Tür.

Plus Die Räume des Magirus-Iveco-Museums in der Dieselstraße in Neu-Ulm wurden kräftig ausgebaut. Was Besucher erwartet, zeigen wir im exklusiven 360-Grad-Rundgang.

Von Dagmar Hub

Während der bisherigen Zeit der Pandemie war er fast jeden Tag im Neu-Ulmer Magirus-Iveco-Museum, sagt Peter Burkhart. Er ist einer der Gründerväter des gleichnamigen Vereins, der hinter dem Museum steht und dessen Mitglieder die pandemiebedingte Schließung nutzten, um kräftig am Aufbau des Museums in der Neu-Ulmer Dieselstraße 3 zu wirken, wo der Verein vor drei Jahren einen Standort für seine Fahrzeugsammlung fand. Am Sonntag, 22. August, präsentiert sich das Museum ganz neu im Rahmen eines Tages der offenen Tür – und auch für die Sammler von Fahrzeugminiaturen lohnt sich der Besuch. In einer multimedialen Tour zeigen wir Ihnen die Feuerwehr-Schätze vorab.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen