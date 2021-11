Mann mit drei Promille irrt orientierungslos durch einen Bus

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hat ein 35-jähriger Mann in Neu-Ulm.

Ein betrunkener Mann wurde in einem Bus auffällig: Am Samstag wurde gegen 15 Uhr der Polizeiinspektion Neu-Ulm ein stark betrunkener Mitfahrer im Bus mitgeteilt. Der 35-jährige Mann konnte sich nicht mehr orientieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Ein Richter ordnete einen Schutzgewahrsam bis in die Abendstunden an. Bei derart viel Alkohol im Blut drohen Lähmungen, Koma, Atemstillstand und Tod. (AZ)

