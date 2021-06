Mann schlägt Sicherheitsmitarbeiter nach Ärger um FFP2-Maske zu Boden

Ein 24-Jähriger geht ohne FFP2-Maske in die Glacis-Galerie. Als ein Security-Mitarbeiter ihn anspricht, wird er aggressiv. Ein Passant eilt zu Hilfe.

Ein 24 Jahre alter Mann hat am Freitagnachmittag einen Mitarbeiter des Sicherheitsdiensts in der Glacis-Galerie zu Boden geschlagen. Wie die Polizei berichtet, ging dem Schlag eine Auseinandersetzung um eine fehlende Schutzmaske voraus.

Der 24-Jährige war demnach am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr, zwar mit einer Mund-Nasen-Bedeckung, aber ohne die vorgeschriebene FFP2-Maske, in dem Einkaufszentrum. Der Sicherheitsdienst sprach ihn an, der Besucher zeigte sich jedoch unbeeindruckt und uneinsichtig. Statt das Einkaufszentrum zu verlassen, fing er an, den Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu beleidigen. Als dieser daraufhin die Polizei verständigen wollte, schlug der 24-Jährige gezielt mit seinem Rucksack gegen den Kopf des 41-jährigen Security-Mannes. Dieser ging daraufhin zu Boden.

Nach Angaben der Polizei war es nur dem beherzten Eingreifen eines unbeteiligten Passanten zu verdanken, dass der 24-Jährige vom 41-Jährigen abließ. Schließlich nahm die Polizei den Mann vorläufig fest. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, eingeleitet. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefonnummer 0731/80130. (AZ)

