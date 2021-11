Mann wehrt sich nach Polizei-Razzia in "Russen-Villa" in Pfuhl: "Da ist nichts dran"

Nach einer Razzia der Polizei in Pfuhl äußert sich nun der mutmaßlich Betroffene. Er stellt die Größe des Einsatzes infrage. Hängt es mit der schleierhaften Historie des Anwesens zusammen?

Eine Razzia der Polizei sorgte, wie berichtet, am Dienstag in Pfuhl für Aufsehen. Wer in dem betroffenen villa-ähnlichen Anwesen wohnt und was darin vorgeht, wissen aber offensichtlich nicht einmal unmittelbare Nachbarn. Laut Staatsanwaltschaft geht es um den Vorwurf der Insolvenzverschleppung. Ein Mann, der sich im Gespräch mit unserer Redaktion vor Ort nicht nur als Bewohner des Anwesens, sondern als Betroffener der Razzia ausgibt, sagt: "Da ist nichts dran." Er hält den Einsatz für überzogen. Was sagen Polizei und Staatsanwaltschaft dazu?

Er selbst sei überrascht gewesen von dem Aufgebot der Polizei, erzählt der Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte. Die Beamten kamen am frühen Morgen. Wie Anwohner unserer Redaktion berichteten, hätten sich die Polizisten erst als Verkehrszähler ausgegeben, um dann mit mehreren Fahrzeugen - auch in zivil - vorzufahren und die Räumlichkeiten zu durchsuchen.

Um was es dabei konkret ging, war und ist von Michael Bischofberger, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Ulm, auch auf erneute Nachfrage nicht zu erfahren. Nur so viel: Es gehe um den Verdacht der Insolvenzverschleppung einer Firma, die ihren Sitz in Ulm habe. Es seien Beweismittel sichergestellt worden. Die gelte es jetzt zu überprüfen. Mit einem Abschluss sei aber - wenn überhaupt - erst in einigen Wochen zu rechnen. Bischofberger spricht von "langwierigen Ermittlungen". Und zu einem laufenden Verfahren dürfe er zum aktuellen Stand nicht mehr Informationen preisgeben.

Warum die Polizei das Anwesen in Pfuhl durchsucht haben soll

Der Mann, gegen den sich nach eigenen Angaben die Ermittlungen richten sollen, sagt, es gehe um 13.500 Euro. An der betreffenden Firma, die zuvor von Manching bei Ingolstadt nach Ulm gewechselt war, sei er wenige Monate in den Jahren 2017 und 2018 als Geschäftsführer mitbeteiligt gewesen. Das lässt sich auch anhand des Handelsregisters nachvollziehen. Im Anwesen in Pfuhl, wo er mit seiner Familie immer noch wohne, habe er zu dieser Zeit auch Geschäftsräume für diese Firma gehabt. Deshalb seien die Beamten am Dienstag bei ihm aufgeschlagen. Ob sie gefunden haben, wonach sie gesucht haben könnten? Der Mann zuckt mit den Schultern.

Ohnehin könne er die Größe des Einsatzes nicht ganz nachvollziehen. "Der hat vermutlich mehr gekostet, als die angebliche Summe, um die es geht", sagt der Mann. Womöglich könnte es am Ruf des Anwesens als "Russa-Villa" gelegen haben. Der Mann betont aber, dass er damit nichts zu tun habe. Er habe von der Historie des Gebäudes erst erfahren, nachdem er mit seiner Familie dort eingezogen war.

Vor sechs Jahren wurden bei einem länderübergreifenden Großeinsatz 20 Objekte durchsucht - unter anderem das in Pfuhl. Vier Personen wurden aufgrund bestehender Haftbefehle festgenommen, die teilweise aus Russland stammten. Es geht um einen Gesamtschaden von 30 Millionen Euro. Zu jenem Fall hat oder hatte laut Handelsregisterauszügen zumindest eine der zahlreichen im Pfuhler Anwesen sitzenden Firmen Verbindungen. Doch mit denen habe der Mann nichts zu tun, sagt er. Er vermiete lediglich die "Studenten-Appartements" in einem Flügel des Hauses.

Die Ulmer Polizei macht auf Nachfrage unserer Redaktion keine konkreten Angaben zu ihren Beweggründen, warum sie beim Einsatz am Dienstag so vorgegangen ist. Claudia Kappeler, Sprecherin des Polizeipräsidiums Ulm, erklärt, dass bei Durchsuchungen immer alle Gesamtumstände betrachtet würden. Erst dann werde festgelegt, wie der Einsatz ablaufen soll. Und diese Umstände könnten "vielschichtig" sein.

