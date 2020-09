vor 54 Min.

Neu-Ulm: Mann will Schmerzmittel mit gefälschtem Rezept kaufen und fliegt auf

In einer Apotheke in der Neu-Ulmer Innenstadt wollte ein 29-Jähriger mithilfe eines gefälschten Rezepts an verschreibungspflichtige Schmerzmittel kommen. Doch der Betrug fiel einer Apothekerin auf.

Ein 29-jähriger Mann hat am Montag versucht, ein gefälschtes Rezept einzulösen und ist daraufhin vorläufig festgenommen worden.



Am frühen Nachmittag ging der junge Mann in eine Apotheke in der Neu-Ulmer Innenstadt und versuchte dort, laut Polizei, ein gefälschtes Rezept einzulösen, um so an verschreibungspflichtige Schmerzmittel zu kommen. Da die Medikamente in der Apotheke nicht vorrätig waren und bestellt werden mussten, vereinbarten die Apothekerin und der Kunde einen Abholtermin am Abend.

Die Apothekerin überprüfte das gefälschte Rezept

Zwischenzeitlich überprüfte die Mitarbeiterin der Apotheke das Rezept. Die Fälschung fiel ihr auf und sie verständigte die Polizei. Als der junge Mann die Schmerzmittel abholen wollte, wurde er von der Polizei vorläufig festgenommen. Die Polizei Neu-Ulm hat die weiteren Ermittlungen wegen Rezeptfälschung aufgenommen. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der tatverdächtige Mann wieder entlassen. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Aquaplaning: Drei Unfälle auf der B28 bei Senden

Betrunkene Lkw-Fahrer in Schlangenlinien auf A7 und A8 unterwegs

Autofahrer prügeln sich an roter Ampel

Themen folgen