Mann zieht Frau in Neu-Ulm aus Auto und wirft sie zu Boden

Was steckt hinter dem gewaltsamen Vorfall im Neu-Ulmer Gewerbegebiet? Die Polizei ist ratlos.

Ein Mann soll eine Frau vom Beifahrersitz eines VW-Golf gezogen und auf die Straße geworfen haben. Danach soll der Mann die Frau gepackt und wieder auf den Beifahrersitz gesetzt haben. Der Mann selbst soll sich auf den Fahrersitz gesetzt haben und losgefahren sein. Dieser Vorfall ist der Polizei Neu-Ulm gemeldet worden, nun werden Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Passiert ist der Vorfall demnach am Samstagvormittag gegen 11 Uhr im Bereich Kammer-Krummen-Straße/Lessingstraße in Neu-Ulm. Wer der Mann und wer die Frau war, weiß die Polizei bislang nicht. Bekannt ist lediglich, dass der Mann noch durch einen anderen unbekannten Verkehrsteilnehmer angesprochen wurde, bevor das mögliche Pärchen in Richtung Lessingstraße davon fuhr.

Eine sofortige Fahndung nach dem Auto blieb nach Polizeiangaben bislang ohne Erfolg. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW-Golf handeln. Der unbekannte Mann wird so beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, athletische Figur, südländisches Aussehen und bekleidet mit einem weißen Sportanzug.

Zeugen, insbesondere der Verkehrsteilnehmer, der den Mann ansprach oder die Beteiligten des Vorfalls, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, Telefon 0731/8013-0, zu melden. (AZ)