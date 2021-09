Mit diesem Anhänger können Neu-Ulmer auch ohne Luca-App einchecken

Die Luca-Schlüsselanhänger sind die analoge Variante der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung. Die Stadt Neu-Ulm hat sie vor allem für Senioren angeschafft.

Die Stadt Neu-Ulm unterstützt ihre Seniorinnen und Senioren in der Corona-Pandemie mit Luca-Schlüsselanhängern. Die Anhänger sind die analoge Variante der Luca-App und sollen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern ohne Smartphone das „Einchecken“ in Gaststätten, Einrichtungen oder bei Veranstaltungen im Rahmen der 3G-Regel erleichtern. 1000 der Anhänger wurden beschafft und werden ab sofort gratis über Senioreneinrichtungen der Stadt an Interessierte ausgegeben. Die Anschaffungskosten in Höhe von 250 Euro hat die Stadtverwaltung übernommen.

Zum Einchecken ins Restaurant, Schwimmbad oder in andere Einrichtungen

Wer in Zeiten der Corona-Pandemie ein Gasthaus, ein Café, ein Schwimmbad oder ähnliche Einrichtungen besuchen möchte, muss sich vor Ort im Rahmen der Kontaktnachverfolgung registrieren und seine Kontaktdaten hinterlegen. In zahlreichen Fällen ist dies digital über der Luca-App möglich. Hierzu wird ein Smartphone benötigt. Wer kein solches besitzt, muss jedes Mal aufs Neue Kontaktformulare händisch ausfüllen. „Im Kampf gegen Corona ist es wichtig, Infektionsketten schnell zu durchbrechen. Deshalb ist auch die Kontaktnachverfolgung wichtig. Diese sollte so einfach wie möglich gestaltet werden - auch für Personen ohne Smartphone-Kenntnisse und App-Erfahrung“, sagt Dezernent Ralph Seiffert.

Aus diesem Grund hat sich die Stadt Neu-Ulm für die Anschaffung von Luca-Schlüsselanhängern entscheiden. Diese sind eine einfache Alternative für Nutzerinnen und Nutzer, die kein Smartphone besitzen und regelmäßig Luca-Standorte besuchen. Anders als bei der Variante auf dem Smartphone, mit der vor Ort ein QR-Code gescannt wird, wird beim Einsatz des Schlüsselanhängers der dort aufgebrachte QR-Code durch den Betreiber der Einrichtung gescannt. Der Anhänger muss lediglich vor der ersten Nutzung einmalig mit seiner Seriennummer auf der Luca-Seite registriert werden. Über die hinterlegte Telefonnummer der Nutzer kann das Gesundheitsamt im Falle einer Begegnung mit Infizierten schnell Kontakt mit den betroffenen Personen aufnehmen.

Kürzlich hat Seiffert die Anhänger stellvertretend an Gisela Altschäffl (Beraterkreis Senioren der Stadt Neu-Ulm) und Ralf Waidner (Seniorenwohnen Ludwigsfeld) übergeben.

Dort sind die Luca-Anhänger in Neu-Ulm erhältlich

Die Anhänger können bei den Seniorenberatern der Stadt Neu-Ulm im Generationentreff Ulm/Neu-Ulm (Reuttier Straße 23/1 in Neu-Ulm, Telefon 0731/72565397) zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Darüber hinaus hat die Stadtverwaltung auch folgenden Einrichtungen die Anhänger zur kostenfreien Ausgabe zur Verfügung gestellt: AWO-Seniorenzentrum, EUTB Neu-Ulm, Rettungs-Ring und BRK Seniorenwohnen Ludwigsfeld. (AZ)