Neu-Ulm

07:18 Uhr

Mord an Adler-Wirtin in Pfuhl löst noch immer Betroffenheit aus

Plus Auch 20 Jahre nach dem Mord an der Adler-Wirtin löst das abscheuliche Verbrechen in Pfuhl Entsetzen aus. Die Polizei gewährt einen Einblick in die Ermittlungen - und in die Gemütslage.

Von Michael Kroha

Es war ein abscheuliches Verbrechen, das in und rund um Pfuhl Entsetzen und Betroffenheit auslöste: Im Gasthaus Adler stirbt Hedwig Pfiffl, die damalige Wirtin, einen qualvollen Tod. Die 80-Jährige wird im ersten Stock von Unbekannten geknebelt und erstickt daran. 20 Jahre ist das jetzt her. Zwar gab es zwischenzeitlich eine heiße Spur. Doch die Täter konnten bislang nicht gefasst werden. Die Ermittler haben die Hoffnung aber noch nicht ganz aufgegeben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

