Neu-Ulm

22.08.2021

Motorisierte Geschichte: Magirus-Museum Neu-Ulm ist wieder geöffnet

Plus Trecker und Motoren, ein Mini-Laster in Neu-Ulmer Farben und Marika Kilius als Kühlerfigur: Das Magirus-Museum blickt liebevoll auf die Firmenhistorie.

Von Dagmar Hub

In der Diesel- und der Baumgartenstraße in Neu-Ulm parkten am Sonntag Fahrzeuge mit Nummern aus dem ganzen Bundesgebiet: Die Wiedereröffnung des Magirus-Iveco-Museums – nach einer pandemiebedingten Schließung und einer kompletten Neugestaltung – lockte am Sonntag viele Besucherinnen und Besucher auch von weit außerhalb der Region nach Neu-Ulm. Magirus und Neu-Ulm? Eine ganze Reihe der ausgestellten Fahrzeuge hat ganz unmittelbaren Bezug zur Baumgartenstraße, erzählt Peter Burkhart, Vorsitzender des Vereins, der hinter dem Museum steht. In den Neu-Ulmer Stadtfarben kreiert gab es sogar ein spezielles Magirus-Fahrzeug für Modellbau-Fans, in limitierter Auflage von nur 200 Stück.

