Müllcontainer beim Edwin-Scharff-Haus steht in Flammen

Das Feuer greift auf einen Baum und einen zweiten Container über.

Die Feuerwehr hat am frühen Samstagmorgen einen brennenden Müllcontainer in der Nähe des Edwin-Scharff-Hauses in Neu-Ulm gelöscht. Bis die Einsatzkräfte die Flammen in den Griff bekommen hatten, griff das Feuer auch auf einen angrenzenden Baum und einen zweiten Container über.

Der Brand war gegen 4.30 Uhr aufgefallen, durch die Flammen entstand ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 1000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer durch eine unbekannte Person verursacht worden ist. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nimmt unter Telefon 0731/8013-0 Hinweise entgegen. (AZ)