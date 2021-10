Musical "Sternstunden" feiert begeisternde Premiere in Neu-Ulm

Plus Das neue Musical der Musikschule Neu-Ulm führt alte Höhepunkte geschickt zusammen. Es ist erstaunlich, wie schnell einige Darsteller ihre Talente entwickelten.

Das Glück darüber, endlich wieder auf der Bühne stehen zu dürfen, strahlte aus den Gesichtern der Jugendlichen, und das Engagement war trotz der kurzen Probenzeit riesig: Das Musical "Sternstunden" der Musikschule Neu-Ulm erlebte im Edwin-Scharff-Haus eine begeisternde Premiere, der am Wochenende weitere Aufführungen folgten – unterhaltsam und attraktiv in Szene gesetzt. Die musikalische Begleitung der Sängerinnen und Sänger kam diesmal von einer Lehrerband der Musikschule um deren Leiter Matthias Haacke und seinen Stellvertreter Jens Blockwitz.