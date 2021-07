Neu-Ulm

vor 32 Min.

Musikalische Tipps fürs Leben: Christoph Reuter eröffnet "Kultur im Museumshof"

Plus Christoph Reuter weiß: Musik macht schlau. Mit Beatbox-Tipps und Weisheiten fürs Eheleben amüsiert Eckart von Hirschhausens Pianist im Neu-Ulmer Glacis.

Von Dagmar Hub

Im vergangenen Jahr hätte die "Kultur im Museumshof" in Neu-Ulm ihren 20. Geburtstag gehabt - und sie musste wegen der Pandemie ausfallen. In diesem Jahr nun gibt es die Veranstaltungsreihe wieder; der Auftakt mit dem Berliner Kabarettisten (und Pianisten von Eckart von Hirschhausen) Christoph Reuter wurde in den Rosengarten im Glacis verlegt. Ein Bechstein-Flügel draußen in einer Sommernacht, hinter den alten Festungsmauern - vielleicht hat das dem guten Stück nicht eitel Freude bereitet, Christoph Reuter aber sehr wohl. Der ist nämlich selbst nicht nur preisgekrönter Kabarettist, sondern auch ein toller Pianist - und der Auftakt der Reihe nach der Corona-Pause machte dem Publikum großen Spaß.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

