Nach Einbruch und Unwetter: Biergarten bei der Arena in Neu-Ulm öffnet wieder

Nach Einbruch und Unwetter hat der "Beach & Beer"-Biergarten bei der Ratiopharm-Arena ab Freitag wieder geöffnet.

Vandalen hatten, wie berichtet, für Verwüstungen gesorgt. An einem Juni-Wochenende wurden nach Angaben der Polizei mehrere Verkaufsstände auf dem Vorplatz der Ratiopharm-Arena in der Europastraße von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Es entstand hierbei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Die Wiedereröffnung ist nun am Freitag, 2. Juli, um 17 Uhr. Nach dem Einbruch und den Unwettern musste der "Beach & Beer"-Biergarten bei der Arena wie berichtet schließen. Nun öffnet der aufgeschüttete "Strand" wieder, den Kelly’s Irish und Settele Catering gemeinsam bewirten. Die EM-Spiele werden dort auch live übertragen. Für Musik sorgt live Jo! Loop. (AZ)

