B10 wegen Bauarbeiten an A7-Ausfahrt Nersingen voll gesperrt

Die B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen wird voll gesperrt. Vor allem rund um Burlafingen dürfte es zu erhöhtem Verkehrsaufkommen und womöglich Stau kommen.

Der vierspurige Ausbau der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen schreitet voran. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach am Mittwoch mitteilt, kommt es nun ab Montag zu einer Vollsperrung der Bundesstraße.

Demnach würden in den kommenden Monaten mehrere Phasen verschiedener Verkehrsführungen an der B10 anstehen. Von Montag, 10. Mai, bis voraussichtlich Freitag, 21. Mai, muss die B10 zwischen der A7-Anschlussstelle Nersingen und dem Kreisverkehr am A7-Gewerbegebiet voll gesperrt werden.

Vollsperrung der B10 an A7-Ausfahrt Nersingen: So wird umgeleitet

In diesem Zeitraum wird der Verkehr umgeleitet und die Umleitungen entsprechend ausgeschildert. Verkehrsteilnehmer, die von Neu-Ulm über die B10 kommen, und in Richtung Nersingen wollen, müssen an der neugebauten südlichen Anschlussstelle bei Burlafingen abfahren. Dort ist aktuell gesperrt. Diese Sperrung soll aber, wie berichtet, spätestens am Sonntag, 7. Mai, aufgehoben werden. Anschließend wird der Verkehr weiter zum Gewerbegebiet Burlafingen nach Leibi zum Kreisverkehr nach Nersingen weitergeleitet. Der Verkehr in der Gegenrichtung wird analog umgeleitet.

Das Gewerbegebiet an der A7-Anschlussstelle ist nur aus Nersingen kommend zu erreichen. Der landwirtschaftliche Verkehr sowie der Geh- und Radverkehr kann wie gewohnt den bestehenden Wirtschaftsweg nutzen.

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die entstehenden Verkehrsbehinderungen und bittet um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten, insbesondere auf den Umleitungsstrecken. (AZ)

