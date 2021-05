Bauarbeiten an B10 nach Plan: Was Autofahrer jetzt beachten müssen

Die Bauarbeiten an der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen sind soweit wie geplant verlaufen. Eine Sperrung wird aufgehoben, eine weitere soll folgen.

Die Bauarbeiten an der B10 zwischen der A7-Anschlussstelle Nersingen und dem Kreisverkehr am A7-Gewerbegebiet konnten wie geplant umgesetzt werden. Das teilt das Staatliche Bauamt Krumbach am Donnerstag mit. Ab Freitagnachmittag, 21. Mai, sei eine Fahrt von Neu-Ulm nach Nersingen und umgekehrt wieder wie gewohnt möglich. Jedoch müssen sich Verkehrsteilnehmer auch künftig mit Veränderungen rund um die B10 rechnen.

Wie bereits angekündigt, werden in den kommenden Wochen verschiedene Phasen der Verkehrsführung umgesetzt. Auf Höhe der Breitenhofstraße in Neu-Ulm wird ab Dienstag, 25. Mai, der Verkehr auf die neugebaute, südliche Fahrbahn verschwenkt. Die Fahrbeziehungen an der Anschlussstelle Burlafingen sind in alle Fahrtrichtungen weiterhin gegeben. Im Bereich der A7-Anschlussstelle Nersingen wird der Verkehr wieder auf die bestehende Fahrbahn verschwenkt, sodass ein Befahren der Anschlussstelle ohne verkehrliche Einschränkungen möglich ist.

Voraussichtlich erfolgt am Montag, 7. Juni, in einer weiteren Phase, die Vollsperrung der nördlichen Anschlussstelle Burlafingen. Hierzu will das Bauamt aber noch in einer gesonderten Mitteilung detaillierter informieren. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für die entstehenden verkehrlichen Einschränkungen gebeten. (AZ)

