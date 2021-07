Starkregen, Sandsäcke, Überschwemmungen: Feuerwehren weiter im Dauereinsatz

Plus Starkregen und steigende Grundwasserspiegel sorgen für Überschwemmungen im Kreis Neu-Ulm. In Fahlheim wurde ein Damm errichtet, um die Zugstrecke zu schützen.

Starkregen, Überschwemmungen, vollgelaufene Keller: Die Feuerwehren im Kreis Neu-Ulm bekommen kaum noch eine Verschnaufpause. Auch über das Wochenende und sogar am Montag waren in Teilen des Landkreises wieder Kräfte im Einsatz. Besonders betroffen waren unter anderem Gerlenhofen, aber auch Gebiete entlang der Roth, zum Beispiel bei Fahlheim.