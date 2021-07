Neu-Ulm

06:00 Uhr

Netz gegen Müllflut: Schüler sammeln Abfall an der Illerbrücke

Plus Mit einem Netz fischen die Achtklässler Abfall aus der Iller, die Funde werden sortiert und ausgewertet. Die Aktion soll das Bewusstsein der Schüler schärfen.

Von Dagmar Hub

Die Kiesbank unter der Illerbrücke am Ortseingang von Wiblingen hat sich als Badeplatz und als Pausenort für Paddler etabliert. Entsprechend viel Müll bleibt an manchen Tagen dort liegen, und auch wenn der regelmäßig eingesammelt wird: Zwischen den groben Steinen bleibt so manches liegen - Zigaretten und deren Verpackungen, eine pinkfarbene Sonnenbrille, Deckel von mitgebrachten Picknickverpackungen und jede Menge Kronkorken. Maximilian Schrievers, Lehrer an der Neu-Ulmer Peter-Schöllhorn-Mittelschule, nahm zum zweiten Mal mit einer Klasse an der länderübergreifenden Citizen-Science-Aktion "Plastic Pirates - Go Europe!" teil. Deutschland, Portugal und Slowenien beteiligen sich in diesem Jahr daran. Geplant ist eine Ausweitung auf die gesamte Europäische Union, um Plastikverschmutzung der Gewässer zu bekämpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen