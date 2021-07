Neu-Ulm

Neu-Ulm bekommt einen dritten Rettungswagen

Plus Die medizinische Versorgung in Notfällen ist in Neu-Ulm und Umgebung noch besser geworden. Was dahintersteckt und warum es zunächst nur einen Test gibt.

Von Sebastian Mayr

Die Versorgung bei medizinischen Notfällen im Norden des Landkreises Neu-Ulm hat sich verbessert: Seit Anfang Juli ist in der BRK-Rettungswache im Neu-Ulmer Pfaffenweg ein dritter Rettungswagen stationiert. Das Bayerische Rote Kreuz fährt von dort aus zu Patienten in der Kreisstadt, in Teile der Stadt Senden sowie in die Gemeinden Holzheim, Elchingen und Nersingen. Ob das Fahrzeug dort auf Dauer stationiert bleibt, ist aber noch offen.

