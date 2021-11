Neu-Ulm

Neu-Ulmer Brettspiel-Fest "Komm spiel mit!" findet trotz Pandemie statt

Plus Das traditionelle Ereignis für Spielefans fiel 2020 noch aus. Nun soll es am 20. und 21. November wieder stattfinden - kleiner, und unter Sicherheitsregeln.

Von Veronika Lintner

Erst "Heckmeck" spielen, dann eine Partie "Quixx", danach das Spiel des Jahres testen - und das in Großereignis-Atmosphäre, unter mehr als tausend Gleichgesinnten. Dieses Erlebnis für Brettspiel-Fans bietet das Format "Komm, spiel mit!" in Neu-Ulm - zumindest in normalen Jahren. Am kommenden Wochenende soll dieses Spielefest wieder stattfinden. Nur: Die vierte Corona-Welle greift um sich, Inzidenzen schießen durch die Decke, Intensivstationen stoßen an ihre Grenzen. Wie sicher und verantwortlich ist es, in dieser Pandemie-Phase so ein Event zu veranstalten? Ein Ereignis, zu dem sonst weit mehr als tausend Menschen strömen? "Wir haben ewig hin und her geplant. Wir sind jetzt überzeugt: Wir haben ein gutes Sicherheitskonzept entwickelt", sagt Dekanatsjugendreferentin Ute Kling, die diese Veranstaltung mit organisiert.

