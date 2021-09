Neu-Ulmer Klassenzimmer bekommen Lüftung vielleicht schon vor Weihnachten

Plus Neu-Ulm geht bei der Luftreinhaltung in den Schulen andere Wege. Mit dem Einbau könnte es nun sehr schnell gehen.

Fast alle reden über mobile Luftfilter für Klassenzimmer, um Coronaviren den Garaus zu machen - nur Neu-Ulm nicht. Die Große Kreisstadt setzt bei ihren Schulen auf Fensterventilatoren zur Lufterneuerung und könnte möglicherweise viel früher als andere ihre Anlagen in Betrieb nehmen, denn die Nachfrage nach solchen Einrichtungen ist - bisher zumindest - noch nicht so groß. Im Dezember könnten die Installationsarbeiten beginnen. Darüber informierte jetzt Ralph Seiffert, Chef der zuständigen Rathausabteilung für Bildung, Kultur, Sport und Soziales, den Stadtrat. Doch der hatte noch ein paar Anmerkungen.