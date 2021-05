Neu-Ulm

10:59 Uhr

Neu-Ulmer Magier Florian Zimmer packt mit Fans auf der Baustelle an

Magier Florian Zimmer und seine Fans säubern einen mit Graffiti beschmierten Baucontainer auf der Baustelle für das Florian-Zimmer-Magietheater in Neu-Ulm.

Plus Der Magier Florian Zimmer sucht im Netz nach Helfern, die mit ihm einen beschmierten Baucontainer säubern. Das Echo ist groß - auch Profis einer Reinigungsfirma melden sich.

Leberkäswecken, Getränke und eine Baustellenführung hat Magier Florian Zimmer allen Helfern versprochen - und dieses Versprechen auch eingehalten: Unbekannte hatten den Baucontainer am entstehenden Magietheater mit Graffiti beschmiert. Zimmer nahm Bürste, Schwamm und Putzmittel selbst in die Hand und suchte vorher im Netz nach Unterstützern. Einige Fans wollten sich die Aktion nicht nehmen lassen und packten mit an. Und sogar Profis halfen freiwillig mit.