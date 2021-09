Neu-Ulmer Studentin sucht Wohnung: Betrüger kassiert ab

Über eine Facebook-Gruppe erhält die 22-Jährige die Nummer eines angeblichen Vermieters. Als sie ihm eine weitere Zahlung verweigert, bricht der Kontakt ab.

Eine 22 Jahre alte Studentin aus Neu-Ulm ist Opfer eines Betruges geworden. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau auf der Suche nach einer Wohnung für ihr Auslandssemester in Italien. Nun fehlen ihr 610 Euro.

Bei ihrer Suche wurde der 22-Jährigen über eine Facebook-Gruppe eine Telefonnummer übermittelt. Als sie dort anrief, teilte ihr ein Mann am Telefon mit, dass er in der betreffenden Stadt eine Wohnung hätte und diese vermieten könne. Die 22-Jährige überwies dem angeblichen Vermieter vorab eine Monatsmiete, sowie eine Kaution in Höhe von 610 Euro.

Kurze Zeit später meldete sich der Mann nochmals und forderte von der 22-Jährigen vorab eine zweite Monatsmiete. Als die 22-Jährige daraufhin eine nochmalige Zahlung verweigert, bricht der Kontakt zu dem Mann ab. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm nun die Ermittlungen in dem Betrugsfall auf. (AZ)