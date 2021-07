Neu-Ulm

Neu-Ulmer Wasserretter soll bei Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz helfen

Plus Unfassbares spielt sich derzeit in der Eifel ab. Ein Mitglied der Wasserwacht Neu-Ulm soll nun vor Ort helfen. Doch aktuell sitzt er bei der Bundespolizei fest.

Von Michael Kroha

Wassermassen fressen sich regelrecht durch die Straßen. Ganze Orte versinken in braunen Fluten. Es sind unfassbare Bilder und Szenen, die sich derzeit in der Eifel und in Teilen von Nordrhein-Westfalen abspielen. Eigentlich sollte Gordon Franke aus Pfuhl als ausgebildeter Luftrettungsspezialist der Wasserwacht Neu-Ulm ins Einsatzgebiet, um zu helfen. Doch aktuell sitzt er noch in Oberschleißheim bei der Bundespolizei fest. "Das ist traurig, wenn man weiß, woanders brennt die Hütte", sagt er.

