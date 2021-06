Neu-Ulms Gastronomie im Wandel: Wo die Köche selbst Essen gehen

Plus Das französische Restaurant Chez Sara in Neu-Ulm macht zu. Nicht weil es schlecht lief, sondern weil der Küchenchef Lust auf etwas Neues hat.

Zu Mittag isst Larbi Hatim zurzeit gerne bei Kon-Ya-Sushi, nur ein paar Schritte von seinem eigenen Restaurant Chez Sara entfernt. Der Franzose mit marokkanischen Wurzeln sieht Parallelen zwischen sich selbst und Thura Lin, dem Betreiber von Kon-Ya: "Qualität setzt sich durch." Und beiden Lokalen sei bei der Eröffnung "kein halbes Jahr" Lebensdauer gegeben worden. Kon-Ya-Sushi gibt es jetzt eine Dekade, Chez Sara fünf Jahre. Und beide wagen jetzt Neues.