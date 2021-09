Neu-Ulm

Neu-Ulms Wohnungsgesellschaft Nuwog steht vor riesigen Herausforderungen

Die Wohnungsgesellschaft Nuwog (hier ein Bild der Anlage in der Münsterblickstraße) muss in den nächsten Jahren in Neu-Ulm erheblich investieren.

Plus Gut 2500 Wohnungen in Neu-Ulm müssen in den nächsten Jahren energetisch saniert werden. Das kostet viele Millionen Euro.

Von Michael Ruddigkeit

Die Neu-Ulmer Wohnungsgesellschaft Nuwog muss nicht nur dazu beitragen, die große Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in der Stadt zu stillen. Sie muss auch die bestehenden Wohnungen modernisieren, was eine riesige Herausforderung darstellt. Allein wird das die städtische Tochter nicht bewältigen, stellte Geschäftsführer Michael Veiga im Ausschuss für Finanzen, Inneres und Bürgerdienste des Neu-Ulmer Stadtrats klar: "Da knirscht es gewaltig."

