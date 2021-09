Neu-Ulm

vor 1 Min.

Neue Ausfahrt an der B10 in Neu-Ulm: Das ändert sich nun für Autofahrer

Nach einem Umbau wird die Staatsstraße zwischen Finningen und Breitenhof am Montag wieder freigegeben.

Plus An der B10 in Neu-Ulm wird eine neue Ausfahrt freigegeben. Dadurch ändern sich für Autofahrer die Wege zum Recyclinghof und nach Finningen.

Von Thomas Heckmann

Ab Montag entfällt die Breitenhofkreuzung im Osten von Neu-Ulm und wird durch eine neue Ausfahrt von der Bundesstraße 10 ersetzt. Die Wege zum städtischen Recyclinghof und in den Stadtteil Finningen ändern sich dadurch.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen