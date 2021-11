Neu-Ulm

vor 33 Min.

Neues Amazon-Verteilzentrum nimmt Betrieb auf: Was das für Neu-Ulm bedeutet

Das neue Amazon-Verteilzentrum in der Zeppelinstraße in Neu-Ulm nimmt am Mittwoch, 17. November, den Betrieb auf.

Plus Das Weihnachtsgeschäft kann kommen: Online-Versandhändler Amazon nimmt am Mittwoch das neue Verteilzentrum in Neu-Ulm in Betrieb. Was heißt das für die Region?

Von Michael Kroha

Die Ampeln an der Laderampe stehen auf Grün, vereinzelt fahren auch schon Gabelstapler über die Parkplätze. Die Stellplätze für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Zeppelinstraße sind gut besucht. Am Mittwoch nimmt das neue Amazon-Verteilzentrum in Neu-Ulm offiziell den Betrieb auf, das bestätigte ein Sprecher des Onlineversandhändlers auf Nachfrage unserer Redaktion. Doch was erhofft sich der Konzern damit? Und was bedeutet das für Neu-Ulm, insbesondere den Verkehr?

