Neu-Ulm

06:00 Uhr

Neues Wohngebiet: Das "ökologische Wunder" von Ludwigsfeld

In unmittelbarer Nachbarschaft der Nuvisan-Klinik Neu-Ulm entsteht das Wohngebiet "Am Illerpark".

Plus Das Wohngebiet "Am Illerpark" soll vor allem beim Umweltschutz richtungsweisend sein. Die Stadträte sind begeistert, aber teilweise auch skeptisch.

Von Ronald Hinzpeter

Das klang schon fast ein wenig nach Jubelarie. Das geplante Baugebiet "Wohnen am Illerpark" im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld sei ein "Leuchtturm", ein "ökologisches Wunder", ein "tolles Projekt" und eben ein "Modell". So sprachen verschiedene Redner im Stadtrat über ein Vorhaben, bei dem sich die Stadt tatsächlich viel Mühe gibt, daraus ein Vorzeigeprojekt zu machen. Allerdings stand auch die Frage im Raum, ob das nicht alles ein wenig teuer werde, so dass sich dort eher Betuchte niederlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen