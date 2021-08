Neu-Ulm

06:30 Uhr

"Niemand soll einsam sein": So kümmern sich Ehrenamtliche in Neu-Ulm um Ältere

Die 80-jährige Monika Watzke (rechts) besucht regelmäßig einmal pro Woche die 90-jährige Annemarie Wann, geht mit ihr spazieren hier im Neu-Ulmer Glacis-Park, Kaffee trinken oder sie reden einfach in der Wohnung von Frau Wann miteinander.

Plus Jüngere wie Ältere empfinden die gemeinsame Zeit bereichernd. Auch Seniorinnen engagieren sich beim Besuchsdienst in Neu-Ulm. Was das Projekt auszeichnet.

Von Stefan Kümmritz

Langsam, aber doch recht sicher gehen Monika Watzke und Annemarie Wann an der Neu-Ulmer Schützenstraße entlang, stadtauswärts zum Glacis-Park. In diesem lassen sie sich an einem schattigen Plätzchen auf einer Bank nieder, um ein Schwätzchen zu halten. Monika Watzke ist 80 und trifft sich einmal pro Woche immer dienstags mit der 90-jährigen Annemarie Wann, die vorsichtshalber bei den Spaziergängen ihren Rollator bei sich hat. Watzke engagiert sich beim Seniorenbesuchsdienst. Das Projekt empfindet sie als bereichernd.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen