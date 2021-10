Neu-Ulm / Offenhausen

Die Augsburger Straße wird für Sanierungsarbeiten teilweise gesperrt

An der Haltestelle Roseggerstraße in der Augsburger Straße in Neu-Ulm/Offenhausen wird ab 26. Oktober gearbeitet. Was das für den Verkehr bedeutet.

An der Haltestelle Roseggerstraße in der Augsburger Straße in Neu-Ulm/ Offenhausen werden von Dienstag, 26. Oktober, bis Donnerstag, 28. Oktober, die Betonfugen saniert. Das teilt die Stadt mit. Durch die Sanierung sollen die Geräusche beim Überfahren der Betonplatten verringert werden. Eine erstmalige Sanierung im März des Jahres habe nicht den gewünschten Erfolg gebracht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Arbeiten führen zur Sperrung einer Fahrspur. Die Bushaltestellen Roseggerstraße werden verlegt Die Geräuschentwicklung beim Überfahren der Platten sei nach wie vor zu stark, erklärt die Stadt Neu-Ulm. Aus diesem Grund soll nun zunächst die Südseite nochmals nachgebessert werden. Für die Arbeiten muss die Fahrspur stadtauswärts gesperrt werden. Der Verkehr wird über eine Baustellenampel geregelt. Die Bushaltestellen Roseggerstraße werden in beide Richtungen einige Meter weiter in Richtung Pfuhl verlegt. Behinderungen in der Augsburger Straße in Neu-Ulm Mit Behinderungen während der Bautätigkeit müssen Verkehrsteilnehmer rechnen. Da die Arbeiten stark witterungsabhängig sind, kann es im Falle schlechter Wetterverhältnisse auch zu einer zeitlichen Verschiebung der Maßnahme kommen. (AZ)

