Wer hat auf einem Spielplatz in Offenhausen gewütet? Polizei Neu-Ulm ermittelt

Auf einem Spielplatz in Neu-Ulm/Offenhausen wurden Glasflaschen zerbrochen, Scherben lagen auf dem Platz verteilt. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der Spielplatz an der Von-Weber-Straße und Mozartstraße im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ist am Wochenende verwüstet worden. Das berichtet die Polizeiinspektion Neu-Ulm. Ein Anwohner des Spielplatzes teilte am Samstagnachmittag, 23. Oktober, der Polizei mit, dass dieser Platz von Freitag auf Samstag verwüstet worden sei. Auf dem Spielplatz wurden mehrere Glasflaschen zerbrochen und die Scherben lagen auf dem Spielplatz verteilt. Außerdem lagen laut Polizeibericht auch angezündete Prospekte verstreut auf dem Spielplatz.

Spielplatz-Vandalismus in Neu-Ulm/Offenhausen

Der 35-jährige Anwohner, der sich bei der Inspektion gemeldet hatte, sammelte bis zum Eintreffen der Polizei bereits den Großteil der Scherben ein. Da auch Scherben im Sand lagen, sperrten Polizisten und Polizistinnen den Spielplatz mit Flatterband ab und informierten die Stadt Neu-Ulm darüber. Ob sich wegen der verstreuten Scherben bereits Kinder beim Spielen auf dem Spielplatz verletzt haben, ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 entgegen. (AZ)