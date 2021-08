Parkplatz-Streit in Neu-Ulmer Tiefgarage führt zu Anzeige

Ein Anwohner ärgert sich über einen Falschparker und schreitet selbst zur Tat. Damit handelt sich der Neu-Ulmer aber Ärger ein.

Ein Anwohner ärgerte sich, weil ein anderer seinen Parkplatz nutzte. Er revanchierte sich - und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Nach Angaben der Polizei hat ein Autofahrer seinen Wagen am Samstagabend in Neu-Ulm fälschlicherweise auf einem privaten Parkplatz einer Neu-Ulmer Tiefgarage abgestellt, um sein Fahrzeug zu entladen. Der Besitzer des Parkplatzes war darüber so erbost, dass er beschloss, dem Parksünder einen Denkzettel zu verpassen. Er parkte den falsch stehende Wagen mit seinen beiden Autos so ein, dass dessen Fahrer nicht mehr einsteigen konnte. Den Anwohner erwartet nun eine Anzeige wegen Nötigung. (AZ)