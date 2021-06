Passant verhindert Fahrraddiebstahl in Neu-Ulm

Gegen halb drei Nachts beobachtet ein Zeuge, wie zwei Männer ein Fahrrad wegtragen wollen. Er spricht sie an und alarmiert die Polizei.

Ein aufmerksamer Passant hat einen Fahrraddiebstahl verhindert. Das teilt die Polizei mit. Sonntagnacht um 2.30 Uhr beobachtete der Zeuge in der Bootshausstraße in Neu-Ulm zwei bislang unbekannte Täter, die versuchten, ein am Zaun des dortigen Vereinsgebäudes abgestelltes Fahrrad wegzutragen. Das weiße Fahrrad war lediglich mit einem Schloss um das Hinterrad und den Rahmen gesichert. Der Zeuge sprach die Täter an, woraufhin diese die Flucht in Richtung Innenstadt ergriffen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizeiinspektion Neu-Ulm blieb erfolglos. Das Fahrrad wurde sichergestellt und auf Spuren untersucht. Die Polizei sucht nun zwei etwa 25-jährige Männer mit kurzen Haaren und normaler Statur. Der Eigentümer des Fahrrades meldete sich mittlerweile bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/80130 entgegen. (AZ)

