Passend zur Weihnachtszeit: Back dir deinen Wasserturm

Neu-Ulms Wahrzeichen gibt es ab sofort als Plätzchenausstecher zu kaufen. So kann man sich viele schmackhafte Wassertürme backen.

Mit Zuckerguss oder Schokolade verzierte Plätzchen – ohne Frage versüßen sie wortwörtlich die Vorfreude auf Weihnachten. In diesem Jahr hat sich das Neu-Ulmer Stadtmarketing für die Weihnachtsbäckerei etwas Besonderes überlegt und das städtische Wahrzeichen, den Wasserturm im Kollmannspark, in eine Plätzchenform "gießen" lassen. Rechtzeitig zum Beginn der Adventszeit sind die Formen nun verfügbar.

Verpackt sind sie umweltfreundlich in einer handlichen Pappschachtel. Das passende und erprobte Plätzchenrezept wird auf der Verpackung gleich mitgeliefert. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger freut sich sehr, dass es den Neu-Ulmer Wasserturm jetzt auch als Ausstecherform gibt: "Gerade für Kinder sind die Vorweihnachtszeit und die traditionelle Weihnachtsbäckerei jedes Jahr aufs Neue besondere Höhepunkte im Jahreslauf. Mit den Formen können Kinder – und natürlich auch Erwachsene – nun ganz besondere Neu-Ulmer Plätzchen kreieren."

Hier gibt es die Ausstecherle in Neu-Ulm und Ulm zu kaufen

Die acht Zentimeter langen Ausstecherle wurden von einer Agentur aus der Region entworfen und in vorerst limitierter Auflage von 1000 Stück aus stabilem Edelstahl in Süddeutschland gefertigt. Wer jetzt selbst Lust bekommen hat, seinen Advents- und Weihnachtsteller mit Neu-Ulms "zuckersüßem" Wahrzeichen zu schmücken: Zu kaufen gibt es die Ausstecherle zum Preis von 4,90 Euro an folgenden Stellen in Neu-Ulm: Rathaus (Augsburger Straße 15), Stadtbücherei (Steubenstraße 19), Museumsshop des Edwin Scharff Museums (Petrusplatz 4), Win-Geschäftsstelle (Friedenstraße 22), Buchhandlung Schmiedel und Gruss (Ludwigstraße31), Ulm/Neu-Ulm Touristik (Münsterplatz 50 in Ulm). (AZ)