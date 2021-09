Archäologische Schätze des Landkreises sind in Pfuhl zu sehen

Doppelten Grund zur Freude hatten am Sonntag die fast 100 Gäste im Heimatmuseum Pfuhl: Nach der Zwangspause öffnete das Museum mit einem echten Höhepunkt.

Nach 13 Jahren in den Tiefen der Archive wurde ein Teil der archäologischen Landkreis-Sammlung erstmals wieder der Öffentlichkeit präsentiert. Der Titel: In Pfuhl, um Pfuhl und um Pfuhl herum - ein archäologischer Steifzug durch die Geschichte mit Funden aus 5000 Jahren.

Der archäologische Streifzug in die Vergangenheit entstand in Kooperation mit dem Landratsamt, der Stadt Neu-Ulm und den „Museumsfreunden Pfuhl“ und er soll, der stellvertretenden Landrätin Susanne Salzmann zufolge, bis Juni 2022 „ein Vorgeschmack auf die künftige Präsentation der gesamten archäologischen Landkreissammlung sein“.

Der Landkreis Neu-Ulm zeigt seine Schätze

Der Landkreis hat wie berichtet ein Anwesen auf dem Areal des spätantiken Römerkastells in Kellmünz erworben, um die seit 2008 im Dunkeln ruhenden Funde wieder öffentlich zugänglich zu machen. „Endlich scheint ein Licht am Ende des Tunnels“, freute Salzmann sich und überbrachte die Glückwünsche des Landrates und des Kreises nicht nur an die „Museumsfreunde“, sondern auch an Kreisarchivar Stefan Reuter, Kulturreferentin Franziska Honer sowie Reuters Vorgänger Richard Ambs, der zu jedem Exponat eine Geschichte erzählen könnte.

Als der "Feuerbock " in Pfuhl gefunden wurde

Begeistert von dem vollendeten Werk zeigten sich denn auch am Rednerpult neben Susanne Salzmann auch Vereinsvorsitzender Hans-Werner Ast, oder Neu-Ulms Bürgermeister Johannes Stingl. Unter allerlei Ehrengästen stach das Ehepaar Horst und Leopoldine Keck hervor, die aus Herbrechtingen anreisten. Denn schließlich war es Horst Keck, der 2010 das Fragment eines „Feuerbocks“ mitten in Pfuhl aus etwa sechs Metern Tiefe ans Tageslicht beförderte.

"Nach den kargen unwirtlichen Wochen und Monaten soll wieder Kunst und Kultur aufblühen“, sagte Salzmann. Und nicht in Vergessenheit geraten: Deswegen werben die Museumsfreunde mit kräftiger Unterstützung von Vereinsmitglied Reinhard Raats künftig mit Plakaten und 4000 Wurfzetteln um Nachwuchs.

