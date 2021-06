Neu-Ulm-Pfuhl

Diebe stehlen Gegenstände von einer Kinderschnitzeljagd in Pfuhl

Die Betreuer des Bonhoeffer-Kindergartens in Pfuhl schickten ihre Kinder auf eine Schnitzeljagd, doch die Hinweise wurden gestohlen.

Plus Eigentlich sollen die Kinder des Bonhoeffer-Kindergartens in Pfuhl bei einer Schnitzeljagd Räuber Rico auf die Spur kommen. Doch jemand stiehlt die Hinweise.

Von Quirin Hönig

In Pfuhl geht Räuber Rico mit seiner Bande um und hat eine Menge Goldmünzen gestohlen. Das war die Geschichte hinter der Schnitzeljagd, welche sich die Betreuer des evangelischen Bonhoeffer-Kindergartens ausgedacht hatten, um den Kindern die Corona-Zeit zu versüßen. Eine Woche lang konnten die Kindergartenkinder zusammen mit ihren Eltern an sechs Stationen die Verfolgung des Verbrechers aufnehmen und das gestohlene Gold wiederfinden. Doch schon am ersten Abend wurden Gegenstände von einer Station entwendet.

