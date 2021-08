Neu-Ulm/Pfuhl

vor 50 Min.

Ein "Feuerbock" und Fotoraritäten: Neues aus dem Heimatmuseum Pfuhl

Eine Seitenwand einer Truhe mit herrlich bunten Motiven - etwa 18. Jahrhundert - zeigt Reinhard Raats. Sie wurde in der Asservatenkammer des Pfuhler Museums entdeckt.

Plus Die Pfuhler Museumsfreunde agieren in der Corona-Pause hinter den Kulissen - allerlei Interessantes wartet ab September auf die Besucher im Heimatmuseum.

Von Inge Pflüger

Museen sorgen dafür, dass wichtige Dinge aus der Vergangenheit nicht in Vergessenheit geraten und der Gesellschaft Wissen vermittelt wird. Damit dies funktioniert, dafür sorgen in Pfuhl die "Museumsfreunde" im ländlichen Heimatmuseum - ein Ableger der städtischen Museen Neu-Ulm. Doch über ein Jahr lang blieben die Türen pandemiebedingt geschlossen. Am Sonntag, 12. September, sollen sie aber wieder geöffnet werden. Dann überrascht das Museum die Besucher mit zahlreichen neuen Exponaten.

