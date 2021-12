Susanna Rupp aus Pfuhl ist Deutsche Meisterin der Bäckerjugend

Plus Eigentlich mag sie vor allem Süßes, doch dann entdeckte Susanna Rupp ihre Liebe zum Brot. Jetzt ist sie frisch gebackene Bundessiegerin.

Wenn die junge Bäckermeisterin Susanna Rupp aus Pfuhl über den Duft aus der Backstube spricht, den Klang einer knusprigen Brotkruste oder den Geschmack einer frischen Krumme beschreibt, kommt sie ins Schwärmen. Schon während ihrer Schulzeit stand für sie fest, dass ihre Karriere in der Bäckerei stattfinden wird. Jüngst wurde die 23-Jährige als beste Nachwuchsbäckerin Deutschlands ausgezeichnet.