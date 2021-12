Vor 35 Jahren eröffnete die erste Ausstellung im Pfuhler Heimatmuseum

Plus Euphorie, Musik, Tanz und etwa 300 Gäste - das brachte 1986 die Eröffnung der ersten Schau im Heimatmuseum Pfuhl. Ein Rückblick mit Ausblick.

"Es herrschte damals eine wahre Aufbruchstimmung", erinnert sich der 86-jährige Max Dodel an den Samstag vor 35 Jahren, als das Heimatmuseum Pfuhl und die allererste Ausstellung "Vom Flachs zum Leinen" eröffnet wurden. Es war der 29. November 1986, die Sonne lachte vom Himmel und wetteiferte mit den ebenfalls strahlenden rund 300 Besuchern und Besucherinnen, erzählt der Mitbegründer des Museums im Gespräch mit der Neu-Ulmer Zeitung.