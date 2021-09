Neu-Ulm/Pfuhl

07:00 Uhr

Wie sich der Vereinsring Pfuhl aus der Corona-Krise befreit

Plus Der Pfuhler Vereinsring blickt mit Optimismus in die Zukunft – und mit einem bewährten Vorstand. Ein Mann erhielt besonderen Dank für seinen Einsatz.

Von Inge Pflüger

In den vergangenen 18 Monaten war die öffentliche Arbeit des Vereinsringes Pfuhl zwangsweise lahmgelegt. Am Donnerstagabend freute sich Vereinsringvorsitzender Stefan Mayer, dass "nach Monaten schwerer Zeit" so viele Vertreter der Vereine in den historischen Museumsstadel Pfuhl gekommen sind, um zu wählen, zu planen und zu diskutieren. Locker vom Hocker wurde einstimmig gewählt und wie bisher stellte sich der Vorstand mit Stefan Mayer an der Spitze zur Verfügung.

