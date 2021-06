Neu-Ulm

vor 3 Min.

Plötzlich sitzt ein junger Falke in Neu-Ulm auf dem Esszimmerteppich

Plus Er fiel aus dem Nest und blieb ein Bruchpilot: Was zwei Frauen an der Petruskirche und am Edwin-Scharff-Museum in Neu-Ulm mit einem jungen Turmfalken erlebten.

Von Dagmar Hub

Inzwischen sind die jungen Turmfalken, die noch vor wenigen Tagen in einer Fensteraussparung am Turm der Petruskirche saßen und sich von ihren Eltern füttern ließen, alle flügge. Diese Fensteraussparung hatte sich ein Turmfalkenpaar ausgesucht, um dort vier Eier zu legen, auszubrüten und seine Jungen großzuziehen. Drei Jungvögel waren es zuletzt, die dicht aneinandergedrängt in dem kleinen Vorsprung saßen. Was am vergangenen Donnerstag genau passiert war, ob der vierte junge Turmfalke von seinen Geschwistern aus der Enge des Nestes gedrängt wurde oder ob er versehentlich aus der Fensteraussparung fiel, ist unklar. Jedenfalls staunte Rosi Pommer, Ehefrau des Neu-Ulmer Dekans, nicht schlecht, als am Nachmittag ein junger Turmfalke bei ihr auf dem Esszimmerteppich saß.

