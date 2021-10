Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen: Radlerin streift Auto und hinterlässt dabei Kratzer

Bei einem Abbiege-Unfall in der Neu-Ulmer Saalbaustraße streift eine Radlerin ein Auto - und hinterlässt Spuren. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag, 22. Oktober, um 7.30 Uhr, in der Saalbaustraße im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl ereignet. Eine Autofahrerin, die auf der Saalbaustraße fuhr, wollte laut Polizeibericht in die Stauffenbergstraße abbiegen. Eine entgegenkommende Fahrradfahrerin wollte ebenfalls in diese Straße einfahren, machte hierzu einen großen Bogen und streifte dabei die linke Fahrzeugfront der Autofahrerin. Dabei kam die Radlerin zum Sturz, verletzte sich jedoch augenscheinlich nicht.

Unfall in der Neu-Ulmer Saalbaustraße

Nachdem beide Verkehrsteilnehmerinnen zuerst keinen Unfallschaden feststellen konnten, verließen sie den Unfallort, ohne ihre Personalien auszutauschen. Im Nachgang stellte die Autofahrerin aber fest, dass durch die Kollision mit dem Fahrrad Kratzer an der Frontstoßstange, dem vorderen Kotflügel und an der Motorhaube entstanden sind.

1500 Euro Schaden nach Kollision mit Fahrrad

Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nimmt Hinweise von Zeugen, die etwas zur Klärung des Falls beitragen können, unter der Telefonnummer 0731/8013-0 entgegen. (AZ)

