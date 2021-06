Neu-Ulm

vor 21 Min.

Polizei Neu-Ulm sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalls

Nach einem Zusammenstoß am Dienstag an der Kreuzung in Neu-Ulm sucht die Polizei nach Zeugen. Beide Fahrer sagen, ihre Ampel sei Grün gewesen.

