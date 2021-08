Polizei entdeckt verwahrloste Wohnung: Jugendamt entzieht Mutter ihre beiden Kinder

Die Mutter alkoholisiert und unter Drogen, die Wohnung zugemüllt. Den Beamten soll sich in Neu-Ulm ein erschreckendes Bild ergeben haben. Die Kinder wurden abgeholt.

Die Polizei hat in Neu-Ulm eine verwahrloste Wohnung vorgefunden, samt einer Mutter und ihrem Lebensgefährten, die beide deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen standen. Weil sie offensichtlich nicht in der Lage waren, sich um ihre sechs und vier Jahre alten Kinder zu kümmern, wurde das Jugendamt eingeschaltet.

Demnach erhielt die Neu-Ulmer Polizei am Mittwochabend eine Mitteilung, dass sich in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Finninger Straße zwei kleine Kinder im Beisein einer betrunkenen Mutter und deren Lebensgefährten aufhalten würden.

Vor Ort soll sich für die Beamten dann ein erschreckendes Bild ergeben haben, heißt es in einer Mitteilung. Die 33-jährige Mutter und deren 32-jähriger Lebensgefährte standen deutlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Die gesamte Wohnung war stark vermüllt und verschmutzt. Dort soll es zudem nach einem kurz zuvor konsumiertem Marihuana-Tabak-Gemisch gerochen haben.

Jugendamt Neu-Ulm: Mutter war nicht in der Lager, sich um Tochter und Sohn zu kümmern

Da die 33-Jährige aufgrund ihres Zustandes und der festgestellten Verhältnisse in der Wohnung offensichtlich nicht in der Lage war, auf ihre sechsjährige Tochter und den vierjährigen Sohn acht zu geben, wurde das Jugendamt Neu-Ulm vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Das Jugendamt ordnete aufgrund der Kindswohlgefährdung eine sofortige Unterbringung der Kinder in einer Kinder- und Jugendeinrichtung an. Beamte brachten die Kinder noch am selben Abend dorthin.

Mit Hilfe eines Polizeihundes konnte eine geringe Menge Marihuana vor Ort aufgefunden werden, das dem 32-jährigen Lebensgefährten der Mutter zugeordnet werden konnte. Der Mann wurde wegen Drogenbesitzes angezeigt. (AZ)