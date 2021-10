Neu-Ulm

Polizei ertappt Transporter-Fahrer mit ungültigem Kennzeichen

Mit entstempelten Kennzeichen erwischt: Das Fahrzeug war am Tag zuvor abgemeldet und offiziell außer Betrieb gesetzt worden.

Die Polizei kontrolliert einen Fiat-Kleintransporter in der Memminger Straße in Neu-Ulm. Dabei fällt auf, dass das Fahrzeug am Tag zuvor abgemeldet worden war.

Beamte der Polizei Neu-Ulm haben Donnerstagnacht um 0.10 Uhr den Fahrer eines Fiat-Kleintransporters in der Memminger Straße kontrolliert. Die Beamten und Beamtinnen stellten, laut Polizeibericht, dabei fest, dass an dem Fahrzeug entstempelte Kennzeichen angebracht waren. Das Fahrzeug war am Tag zuvor abgemeldet und offiziell außer Betrieb gesetzt worden. Polizei erstattet Anzeige wegen fehlender Fahrzeugzulassungsordnung Den 39-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen eines Kfz-Steuerverstoßes, einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz und eines Verstoßes gegen die Fahrzeugzulassungsordnung. (AZ)

